Başkan Bakıcı TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı ziyaret etti

Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Barış Oğuz ile birlikte TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette Bozüyük'te TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alt ve üst geçit çalışmalarının durumu görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda bir değerlendirme yapan Başkan Bakıcı, Bölge Müdürü Aslan'a yakın ilgisi nedeni ile teşekkür ederek “İlçemize uygulanacak araç alt ve üst geçitleri ile ilgili çalışmalarımızı takip ettiğimiz Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüz Nihat Bey'e yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.