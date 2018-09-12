İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bakıcı TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Devlet Demiryolları 1.

Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı ziyaret etti.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Barış Oğuz ile birlikte TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette Bozüyük'te TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alt ve üst geçit çalışmalarının durumu görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda bir değerlendirme yapan Başkan Bakıcı, Bölge Müdürü Aslan'a yakın ilgisi nedeni ile teşekkür ederek “İlçemize uygulanacak araç alt ve üst geçitleri ile ilgili çalışmalarımızı takip ettiğimiz Devlet Demiryolları Bölge Müdürümüz Nihat Bey'e yakın ilgileri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.