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15 Eylül 2017 17:14

Başkan Bakıcı Tekke Mahalle’deki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Bozüyük Belediyesi tarafından Tekke Mahallesinde ki, asfalt çalışmalarını Başkan Fatih Bakıcı yerinde inceledi.

Başkan Bakıcı Tekke Mahalle’deki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

15 Eylül 2017 17:14


Bozüyük Belediyesi yol ve asfalt ekipleri tarafından Tekke Mahalle Lise Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları başlatılırken, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Oldukça geniş ve çok sayıda sokağa bağlantısı bulunan Lise Caddesinin okulların açılmasından önce tamamlanmasının önemini vurgulayan Başkan Bakıcı; “Tekke Mahalleli vatandaşlarımız, dolmuşlar ve öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan Lise Caddesi’nde ki çalışmalarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamadan tamamlamak için hızla çalışıyoruz. Ayrıca ilçe genelinde pek çok noktada yol ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Çalışmalarına devam eden görevlilerden asfalt yenileme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek alandan ayrıldı. Çalışmalar Tekke Mahalle Camii önünden Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önüne kadar tamamlanırken, eş zamanlı olarak Yenidoğan Mahallesi ve 4 Eylül Mahallesi’nde de cadde ve sokak düzenleme çalışmaları devam ediyor.




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