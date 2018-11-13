Başkan Bakıcı, Toki sakinleri ile bir araya geldi

Vatandaşlara olan yaklaşımı nedeni ile de bol bol davet alan Başkan Bakıcı son olarak Yeni Toki sakini Mevsime Çelik'in daveti üzerine Toki sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte katıldığı davette vatandaşlarla sohbet ederek dertlerine ve mutluluklarına ortak oldu. Vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Bakıcı ilçe genelinde devam etmekte olan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Burada çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakıcı çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Başkan Bakıcı, ziyaretin sonunda Toki sakinleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yeni Toki sakinimiz Mevsime hanım bizler için el emeği baklava yaptığını ve komşularıyla birlikte bizlere ikram etmek istediğini iletti. 'Davete icabet sünnettir' dedik ve komşularımızla hasret giderdik. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Toki sakinleri de Başkan Bakıcı'ya kendilerini kırmayıp ziyaretlerine geldiği için teşekkür ederken, özellikle bir araya gelip sosyalleşebildikleri önemli bir mekân haline gelen Şehit Ünal Demir Parkı için de teşekkür ettiler.