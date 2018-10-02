Başkan Bakıcı Türkiye Şampiyonlarını ağırladı

Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret eden başarılı taekwondo takımına İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik ve antrenörleri Güven Tanyeri eşlik etti. Nazik ziyaretleri için 27 kg'da Minikler Türkiye Şampiyonu olan Polat Gevenoğlu ve 36 kg şampiyonu Zeynep Naz Artar'a, 36 kg'da Minikler Türkiye ikincisi olan Adahan Erfidan'a ve 40 kg'da Minikler Türkiye üçüncüsü olan Zeynep Naz Sarıçiçek'e teşekkür eden Başkan Bakıcı sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Bakıcı, başarılı sporcularla bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alırken taekwondo antrenörü Güven Tanyeri de Başkan Bakıcı'ya Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Sadece Bozüyük ya da Bilecik genelinde değil Bozüyük'ü Türkiye genelinde başarı ile temsil eden ve ilçeye şampiyonlukla dönen takımın gösterdiği başarı ile gurur duyduğunu belirten Başkan Bakıcı, sporculara bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diledi.