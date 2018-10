Başkan Bakıcı vatandaşları tek tek dinliyor

Bozüyük Belediyesi'nde her hafta çarşamba günleri düzenlenen halk gününde vatandaşları AK Masa'da karşılayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kendisi ile görüşmeye gelen vatandaşlarla birebir görüşüyor. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Rasim Keskin ve başkan danışmanı Levent Tokmak ile birlikte vatandaşları dinleyen, istek ve talepleri ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, kendisine iletilen sorunları ilgili müdürlere ileterek çözüm sürecinin hızlanmasını sağlıyor. “Hemşehrilerimiz bizim her zaman önceliğimizdir” diyen Başkan Bakıcı, "Haftanın her günü her saat vatandaşlarımızla birlikte olmak, onların istek ve taleplerine cevap vermek bizim önceliğimizdir. Bizim amacımız Bozüyük'ümüze layıkıyla hizmet etmektir. Hizmetlerin odağında da hemşehrilerimiz bulunmakta. Ne zaman isterlerse belediyemizin ve bizim kapımız onlara her zaman açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri belirttiğimiz gibi ilçemizi birlikte yönetiyoruz. Bu anlamda onların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, ilçemize önemli hizmetler kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize bu yönde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.