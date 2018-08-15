Başkan Bakıcı vatandaşlarla yakından ilgilendi

Bozüyük Belediyesi AK Masa servisinde gerçekleştirdiği görüşmelerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine gerekli bilgilendirmeyi yaparak, vatandaşların isteklerinin yerine getirmeleri talimatını verdi. Görüşmelerin ardından Başkan Bakıcı, önceliğinin her zaman vatandaşlar olduğunu ve onlarla yakından ilgilenerek birinci ağızdan dertlerini dinlemenin kendisi için büyük önem arz ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile görüşerek sorunlarına çözüm bulan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek Bakıcı’ya kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti.