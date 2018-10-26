Başkan Bakıcı ve Vakıflar Bölge Müdürü Emek'ten Soğukpınar Camii incelemesi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek ve Bölge Müdürü Yardımcısı Haşmet Yahya Kartoğlu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Eldemir'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakıcı misafirleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Soğukpınar Camii hakkında istişarelerde bulundu. Başkanlık makamında yapılan görüşmenin ardından Başkan Bakıcı, Bölge Müdürü Emek ve beraberindekiler Cuma namazını Soğukpınar Camii'nde kıldı. Cuma namazının ardından cami içerisinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı ve beraberindekiler cami cemaati ile de görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Başkan Bakıcı'ya misafirperverliği ve yakın ilgisi nedeni ile teşekkür ederek Bozüyük'ten ayrıldı.

Daha sonra ziyaret ile ilgili bilgi veren Başkan Bakıcı “Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek ve Müdür Yardımcımız Haşmet Yahya Kartoğlu ile bir araya geldik. Restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Soğukpınar Camii'nde Cuma Namazını eda ederek çalışmaları inceledik. Kendilerine gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür ediyorum. Güçlü bir Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.