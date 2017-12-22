Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 17:19

Başkan Bakıcı voleybol antrenmanını ziyaret etti

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Başkan Bakıcı voleybol antrenmanını ziyaret etti

22 Aralık 2017 17:19

Liginde mücadele eden ve son haftalarda çok önemli galibiyetlere imza atan filenin sultanları, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.


Bozüyük Belediyesi Kapalı Spor Salonunda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayanlar Voleybol Takımını taraftarlar yalnız bırakmazken, filenin sultanlarının antrenmanlarını izleyenler arasında yer alan bir diğer isim ise Belediye Başkanı Fatih Bakıcı oldu. Tribünlerde taraftarlar ile birlikte voleybol antrenmanını izleyen Başkan Bakıcı, devam eden lig ve takımın durumuyla ilgili olarak taraftarlar ile sohbet etti. Takımın özellikle ev sahibi olarak mücadele ettiği maçlarda taraftar ve seyirci faktörünün çok önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı; “İlçemizi temsil eden birbirinden değerli sporcularımız ve takımımıza inanmış siz değerli taraftarlar ile ligde galibiyetlerimize yenilerini ekleyerek, bir üst lige çıkabileceğimize inanıyoruz. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışan sporcularımıza ve takım için her zaman görevi başında bulunan antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Taraftarlar ile birlikte Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor’un antrenmanını izleyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sporculara sürpriz yaparak, beraberinde getirdiği baklavaları ikram etti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yapmış olduğu ziyaretten ve spora verdiği katkılardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten sporcular, Bozüyük’ü ve Bozüyük halkını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    6°C
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç