Başkan Bakıcı voleybol antrenmanını ziyaret etti

Liginde mücadele eden ve son haftalarda çok önemli galibiyetlere imza atan filenin sultanları, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Kapalı Spor Salonunda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayanlar Voleybol Takımını taraftarlar yalnız bırakmazken, filenin sultanlarının antrenmanlarını izleyenler arasında yer alan bir diğer isim ise Belediye Başkanı Fatih Bakıcı oldu. Tribünlerde taraftarlar ile birlikte voleybol antrenmanını izleyen Başkan Bakıcı, devam eden lig ve takımın durumuyla ilgili olarak taraftarlar ile sohbet etti. Takımın özellikle ev sahibi olarak mücadele ettiği maçlarda taraftar ve seyirci faktörünün çok önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı; “İlçemizi temsil eden birbirinden değerli sporcularımız ve takımımıza inanmış siz değerli taraftarlar ile ligde galibiyetlerimize yenilerini ekleyerek, bir üst lige çıkabileceğimize inanıyoruz. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışan sporcularımıza ve takım için her zaman görevi başında bulunan antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Taraftarlar ile birlikte Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor’un antrenmanını izleyen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, sporculara sürpriz yaparak, beraberinde getirdiği baklavaları ikram etti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yapmış olduğu ziyaretten ve spora verdiği katkılardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten sporcular, Bozüyük’ü ve Bozüyük halkını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirttiler.