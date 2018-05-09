Başkan Bakıcı Voleybol Turnuvası final maçına katıldı

geleneksel bölümler arası voleybol turnuvası ödül törenine katılarak kazanan takımı tebrik etti.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ödül töreni öncesinde Desing Team ile Bakim Onarım arasında final maçı oynandı. Heyecanlı geçen final maçının sonunda kazanan takım Desing Team oldu. Ödül törenine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı ve Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Fabrika Direktörü Tuna Tümer ve fabrika personeli katıldı. 14 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçının ardından şampiyon olan takıma ve diğer dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Fabrika Direktörü Tuna Tümer, Başkan Bakıcı’ya turnuvaya katkıları nedeni ile teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Ayrıca turnuvaya katkılarından dolayı Kaymakam Hasan Yaman’a ve Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e de plaket takdim edilirken Kaymakam Hasan Yaman’ın plaketi Kaymakam Yaman adına Başkan Yardımcısı Avcıoğlu’na verildi.