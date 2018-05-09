Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 12:26

Başkan Bakıcı Voleybol Turnuvası final maçına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eczacıbaşı Vitra 1.

Başkan Bakıcı Voleybol Turnuvası final maçına katıldı

09 Mayıs 2018 12:26

geleneksel bölümler arası voleybol turnuvası ödül törenine katılarak kazanan takımı tebrik etti.


Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ödül töreni öncesinde Desing Team ile Bakim Onarım arasında final maçı oynandı. Heyecanlı geçen final maçının sonunda kazanan takım Desing Team oldu. Ödül törenine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı ve Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Fabrika Direktörü Tuna Tümer ve fabrika personeli katıldı. 14 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçının ardından şampiyon olan takıma ve diğer dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Fabrika Direktörü Tuna Tümer, Başkan Bakıcı’ya turnuvaya katkıları nedeni ile teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Ayrıca turnuvaya katkılarından dolayı Kaymakam Hasan Yaman’a ve Emniyet Müdürü Hakkı Güner’e de plaket takdim edilirken Kaymakam Hasan Yaman’ın plaketi Kaymakam Yaman adına Başkan Yardımcısı Avcıoğlu’na verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç