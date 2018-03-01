Başkan Bakıcı voleybolcular ile bir araya geldi

Bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Bakıcı, bayanlar liginde mücadele eden ve ligdeki son maçlarını deplasmanda gerçekleştirecek olan voleybol takımı oyuncularına gösterdikleri muhteşem performans ve ligde geldikleri nokta için teşekkür etti. Bozüyük Belediyesi olarak ilçede sporun ve sporcuların gelişmesi için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Bakıcı, “Sizler profesyonel sporcular olarak, ilçemizde voleybola gönül vermiş gençlerimize ve miniklerimize muhteşem birer örnek oldunuz. Lig boyunca gösterdiğiniz performans için teşekkür ederim” dedi.

Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen gecenin sonunda Başkan Bakıcı ile hatıra fotoğrafı çektiren voleybolcular, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya, teknik ekiplerine ve bu süreçte yanlarında olan tüm Bozüyüklü spor severlere teşekkür etti.