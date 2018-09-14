Başkan Bakıcı, Yeni Mahalle sakinlerine misafir oldu

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle Özgün Sokak'ta ikamet eden Kamil Subaşı'nın daveti üzerine evine misafir oldu.

Özgün Sokak ve çevresinde ikamet eden mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bakıcı, kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak talepleri not aldı. Başkan Bakıcı, “Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ilçemizde girilmedik sokak bırakmayarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada o mahallenin sakinleri ile görüşerek, onların taleplerini birinci ağızdan dinlemek bizim için çok önemlidir” dedi.

Kamil Subaşı'nın evinde vatandaşlar ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı, ev sahiplerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. Daha sonra mahalle sakinleri ile birlikte talepler doğrultusunda çevrede incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak da birim müdürlerine talimat verdi.