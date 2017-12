Başkan Bakıcı, Yılın Başarılı Belediye Başkanı seçildi

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Başkan Fatih Bakıcı, kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek, ”Bozüyük halkına ait bu ödülü almak bizleri mutlu etti ve aynı zamanda onurlandırdı. Beni bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Her şey Bozüyük için” dedi. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Kayseri’de Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde 7’ncisi düzenlenen törene ödülü almak üzere Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç katıldı. Ödül törenine ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanı Nihat Tüfenkçi, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, birçok İl ve İlçeden gelen Belediye Başkanları katıldı. Yılın Yerel Yöneticileri dalında halk oylamasıyla yapılan ve ’Kent İçi Ulaşım Kategorisinde’ ödüle layık görülen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz’un elinden aldı. Mehmet Oğuz, belediye başkanlarının kentleri için yaptıklarını, bir adım daha ileriye götürme çabalarını, halka belediye başkanının penceresinden yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, Başkan Bakıcı’yı ödülünden dolayı kutladı. Ödülü alan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ise, Başkan Bakıcı’yı ödüle aday gösterenleri ve sonrasında oy kullanarak destekleyenlere teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu “İlçemiz için her zaman en güzelini ve in iyisini yapma çabası içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ödüle layık görüldüğümüz ‘Klimalı Duraklar’ projesinde; Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını beklerken aşırı sıcaklarda ve soğuk kış günlerinde hava şartlarından etkilenmelerini en aza indirebilmek amacıyla ilçe genelinde belirlenen noktalara klimalı duraklar yerleştirdik. İçlerinde klima, rahat oturma bankları ve beklerken kitap okumak isteyen vatandaşlarımız için kitaplıklarında bulunduğu duraklarımız oldukça beğenildi. Bozüyük Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim en birinci önceliğimiz. Bu çalışmaları işçilerimizin, öğrencilerimizin ve otobüs terminalinden valizleri ile çıkan vatandaşlarımızın dolmuş beklerken soğuk ya da sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için gerçekleştirdik. Şu an ilçe genelinde 9 mahallemiz var ve klimalı duraklarımızın sayısı 15’e ulaşmış durumda. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara klimalı durak montajlarımız devam edecek” dedi.