Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 15:57

Başkan Bakıcı, Yokuş Sokak Parkı’nda incelemelerde bulundu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle’de yapımına başlanan Yokuş Sokak Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Bakıcı, Yokuş Sokak Parkı’nda incelemelerde bulundu

01 Ağustos 2018 15:57


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yeşil alanların ve günümüze uygun modern park alanlarının arttırılması çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle’de İmece Evleri üzerinde bulunan Yokuş Sokak Parkı’nın yapımına başlandı. Yokuş Sokak Parkı’nı Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ile birlikte ziyaret eden Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonra çalışmalar hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı yeşil alanların önemine değinerek, “Çalışmalarımız sadece sosyal, kültürel, alt yapı olarak değil yeşil alanlarımızın arttırılması noktasında da tüm hızıyla devam ediyor” dedi.


2 bin 350 metrekarelik bir alan üzerinde yapım çalışmalarına başlanan Yokuş Sokak Parkı’na çocuk oyun alanı, oturma alanları, süs havuzu, yeşil alan düzenlemeleri, yürüyüş yolu ve fitness alanı yapılması planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç