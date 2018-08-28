Başkan Bakıcı’dan “30 Ağustos Zafer Bayramı” mesajı

Başkan Bakıcı, mesajında "Tarihe altın harflerle yazılan, Yüce Türk milletinin azim ve kararlılığının tüm dünya uluslarına ilan edildiği bu anlamlı zaferin 96’ncı yıl dönümünde Büyük Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarıyla; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin 1071’de başlattığı şanlı yürüyüşü büyük taarruzla güçlendirerek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırması ’Ya İstiklal, Ya İzmihlal’ tercihi ile baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Sultan Alparslan’ın ’Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir’ sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Biz, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz’ sözlerindeki vurgu aynıdır. Zaman farklı, komutan farklı, düşman farklı ama kan aynı kandır. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.