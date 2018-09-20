Başkan Bakıcı'dan Aşure Günü mesajı;

Mesajında birlik beraberlik ve kardeşliğe vurgu yapan Başkan Bakıcı, “İslam dininin en kıymetli dört ayından biri olan Muharrem Ayı, aynı zamanda Hz. Muhammed (SAV) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi dolayısıyla hicri yılın başlangıcıdır. İslam tarihi açısından birlikteliğin, verilen nimetlere şükretmenin adı olan aşure günü; zalimlere ve zulme karşı doğruluktan ayrılmayan, Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in, Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Bu günlerde paylaşmanın ve şükretmenin güzelliği ile birçok peygamberin bazı sıkıntı ve dertlerden kurtulduğuna inanılır. Aşûre, asırlardır hak ile batıl arasında bir hesaplaşma ve din yolunda candan geçme, fedakârlık sergileme günü olarak bilinen bir gündür. Allah âşıklarının kalplerinde her zaman yanacak bir meşaledir. Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür. Tıpkı aşure aşında bir araya gelen farklı nimetlerin aynı ortak tada katkı sağlaması gibi, Türk Milleti olarak, farklılıklarımızla birlikte ortak bir hedefte buluşuyoruz. Milletimiz yüzlerce yıldır sürdürdüğü gelenekle bugün de uğruna can verilen ata yadigârı topraklarda, ay yıldızlı bayrağımızın altında birlikte yaşamanın gereği olarak hüznü de sevinci de paylaşmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, yüce Rabbimden Aşure Günü'nün, bütün memleketimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.”