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04 Temmuz 2017 11:26

Başkan Bakıcı’dan Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Valisi Doç.

Başkan Bakıcı’dan Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ziyaret

04 Temmuz 2017 11:26

Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.


Son Valiler Kararnamesi ile Bilecik iline görevlendirilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ‘hoş geldiniz” ziyaretinde bulunan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Vali Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Burada Vali Büyükakın ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, Vali Büyükakın’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Bozüyük’ün genel yapısı, özellikleri, Bozüyük’e yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projeler ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı Vali Büyükakın’a, ziyaretin anısına üzerinde Bozüyük’ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan plaket takdim etti.


Vali Doç. Dr. Tahir Büyükakında Başkan Bakıcı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.


Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Bakıcı “Valiler Kararnamesi ile ilimize görevlendirilen Valimiz Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyeciliğin içinden gelen valimizle güçlü Bozüyük’ümüz için hep birlikte çalışacağımıza inanıyorum” dedi.




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