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18 Mayıs 2018 14:07

Başkan Bakıcı’dan Çerkez soykırımı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 21 Mayıs 1864’te Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası 1 buçuk milyon Çerkes’in Osmanlı topraklarına sürgün edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakıcı’dan Çerkez soykırımı mesajı

18 Mayıs 2018 14:07


Başkan Bakıcı, mesajında, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 154. yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Çerkes ve Kafkas halklarının maruz kaldığı bu sürgün ve soykırım tarihin en acımasız ve karanlık sayfalarından birisidir. İçinde bulunduğumuz geniş coğrafyanın tüm halkları gibi özgürlüğüne, bağımsızlığına, inançlarına ve değerlerine bağlı olan Çerkesler, 19’uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldılar ve bir buçuk milyon şehit verdiler. Hayatta kalanlar ise, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek suretiyle uzun bir sürgüne mahkûm edildiler. Bu insanlık dışı süreçte Çerkezlerin zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır. Temennim böyle faciaları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. Bu düşüncelerle Büyük Kafkas Sürgününün 154. yılında, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimi rahmetle anıyorum” dedi.




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