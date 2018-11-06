Başkan Bakıcı'dan destek çağrısı

Başkan Bakıcı, konunun ilk olarak geçtiğimiz günlerde 29 Ekim resepsiyonunda bir toplantıda gündeme geldiğini belirtti. Bakıcı, "AK Parti İlçe Başkanımız ve aynı zamanda CHP İlçe Başkanı İhsan Esel konuyu açtılar. Özellikle İhsan bey şöyle bir konuyu dile getirince biz de dedik ki doğru, bu iş siyaset ötesi bir konu. Görüşülmesinin gerçekten hepimizi ilgilendiren ve önemli bir konu olduğunu söylemem gerekir. Bugün nüfusumuz en son 2017 yılı sonu itibari ile 73 bin 38'dir. 75 bini yakaladığımız zaman İl Genel Meclisine göndereceğimiz sayı 5'e çıkıyor. Şu anda mevcudiyette köyler dahil olarak söylüyorum 4 İl Genel Meclis üyesi var, 75 bin yakalandığı takdirde bu sayı 5'e çıkacaktır. Oy için değil sadece yılbaşındaki sayımda rakamın 75 bine ulaşılması gerekmektedir. Bu konu muhakkak ki hepimizin hassasiyet göstermesi gereken bir konudur. Burada ben tüm siyasi partilerimizin, şehrimizde yaşayan sanayi kuruluşlarının, derneklerin bu konuda destek vermesi gereken önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Ticaret Odası Başkanı ile İl Meclis Başkanı ile aynı konuyla ilgili görüştük. Burada şu anda okumakta olan üniversiteli gençlere gerekirse bir tür destek verilmesi, desteklenmesi lazım 31 Aralık 2018 tarihi itibarı ile ikametgahlarının burada olması ve bu noktada bu sayım yapıldıktan sonra sayı 75 bini geçtiği takdirde 31 Martta ki seçimlerle hepimizin 5 il genel meclisini oylayacağıdır” dedi.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından diğer siyasi parti temsilcilerine de söz verdi. Toplantıda hazır bulunan AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin konu ile ilgili olarak “Ben ve partim bu konudaki çalışmalara başladık. Neler mi yapıyoruz? Şehrimizde fabrikada ya da bürokrat olup Bozüyük'te çalışan ancak nüfusu Eskişehir'de olan eş, dost ve arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirip onlardan destek istiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet bayramından sonra İhsan bey ile resepsiyonda kaymakam bey, başkan bey birlikte olduğumuz bir ortamda bu konu gündeme geldi. O günden bu yana çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kendi parti üyelerimizden bu konuda destek istiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyor. Geçtiğimiz yıllardan mukayese ederek bizim ihtiyacımızın 700 civarında bir sayı olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah bu konuyu birlikte çözüp gerekli sayıya ulaşırsak başkanımızın dediği gibi siyasi olarak hangi partiye oy vereceğinin çok önemi yok. Önemli olan Bozüyük nüfusuna kayıtlı olması ve İller Bankasından da sonuç itibari ile Bozüyük'e fazla ödenek, katkı sağlanacaktır diyorum. Ben burada siyasi parti üyelerimizden, ilçe başkanlarımızdan, meclis üyelerimizden de destek istiyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

Ardından konuşan CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ise “29 Ekim resepsiyonunda bu olayı gündeme getirdik. Bizim amacımız İl Genel Meclis üyemizin 5'e çıkmasıydı. Bilecik şu anda 80 bini geçmiş, köyleri ile birlikte ama orada askerde sayılıyor, üniversite çok büyük etken. Buradaki üniversiteden başkanım rektöre, okul müdürüne rica edecekti. Onun içinde artılar yapalım denilmişti. Mesut Başkanımın da dediği gibi İller Bankasından gelen katkımız ve ilçemize olan katkısı daha fazla olacaktır. Bunun için bütün herkesin elinden geleni yapacağına eminim ve bunu yapmamız gerektiğine de inanıyorum" diye konuştu.

Son olarak MHP gurubu adına söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi İsmet Ülken de konuya destek vererek “Böyle bir öneriyi desteklememek mümkün değil. Yani bu taşın altına ne kadar gücümüz yetiyor ise biz de Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer arkadaşlar olarak elimizi koymaya gayret ederiz. Kimin aklına geldi ise de onlara çok teşekkür ederiz. Bu konular önemli konular. İl Genel Meclis üyesi fazla göndermek, orada daha fazla söz sahibi olmak ve alınacak hizmetlerde önemli katkı sağlar” dedi.