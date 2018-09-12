Başkan Bakıcı'dan Emine Erdoğan'a tebrik mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İnsani Hizmet Takdir Ödülü'ü tevdi edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu kapsamında "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verildi. Bu kapsamda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı dünyada yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalmayan, pek çok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla örnek teşkil eden Emine Erdoğan'ı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi ışığında dünyanın birçok ülkesinde insanlık adına yürüttüğü faaliyetler için 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü'ne layık görülen Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'yi tebrik ediyorum. Dünyanın vicdanının Türkiye olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu"