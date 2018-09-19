Başkan Bakıcı'dan hacılara ziyaret

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Bozüyük ilçesinden kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren hacıların evlerine konuk olarak, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Bakıcı, ilk olarak Kasımpaşa Mahallesi Celiloğlu Sokak'ta ikamet eden Nebahat ve Salih Durgut çiftini, ardından Yeni Mahalle Defne Sitesinde ikamet eden Seher Aksugür'ü, hac başvurusunun 10. yılında vazifesini yapmak nasip olan Meryem ve İsmail Ay çiftini, Yenidoğan Mahallesi 346. Sokak'ta ikamet eden Emine ve Mustafa çiftini ve son olarak da Yediler Mahallesi 568 Sokak'ta ikamet eden Resmiye ve Mehmet Çelik çiftini ziyaret etti. Ziyaretlerde Hac vazifesini yerine getirmenin ve kutsal topraklara ayak basmanın heyecanını hala yaşadıklarını belirten hacılar anılarını Başkan Bakıcı, ile paylaştı. Hacılar ayrıca kendilerine misafir olan ve sohbet eden Başkan Bakıcı'ya zemzem suyu ve hurma ikram ederek, teşekkür ettiler. Başkan Bakıcı ayrıca ziyaret ettiği evlerde bulunan minikleri de ihmal etmedi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakıcı, onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Başkan Bakıcı, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Hac vazifesini tamamlayan hemşerilerimizi ziyaret ederek kutsal topraklarda yaşadıkları o güzellikleri kendilerinden dinledik. İmkânı olan her Müslüman bu kutsal görevi yerine getirmeli. Rabbim her Müslümana hacca gitmeyi nasip etsin inşallah. Allah ibadet ve dualarınızı kabul ersin, Haccınız hayırlı ve mübarek olsun” ifadelerini kullandı.