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03 Temmuz 2017 11:39

Başkan Bakıcı’dan hafta sonu mesaisi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yoğun çalışma temposuna hafta sonu dâhil olmak üzere aralıksız olarak devam ediyor.

Başkan Bakıcı’dan hafta sonu mesaisi

03 Temmuz 2017 11:39


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hafta sonu Yeni Mahalle’de devam eden asfaltlama çalışmalarına katıldı. Yeni Mahalle Gelişim Sokak’taki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakıcı çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Burada Bora bebek ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Bakıcı mahalle sakinlerinden de yoğun ilgi gördü. Ardından Sanayi Taksi Durağı’nı ziyaret eden Başkan Bakıcı burada taksiciler ile bir süre sohbet etti. Taksicilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Bakıcı ayrıca ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.




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