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23 Aralık 2017 16:08

Başkan Bakıcı’dan hasta ve esnaf ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği hasta, esnaf ve kurum ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelerek hatır soruyor, hasbihal ediyor.

Başkan Bakıcı’dan hasta ve esnaf ziyaretleri

23 Aralık 2017 16:08


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hasta ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, mahalle ve dernek ziyaretleriyle toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Fırsat buldukça çeşitli ortamlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakıcı istek, öneri ve hizmet taleplerini dinliyor. Son olarak Yeni sanayide bazı esnafları ziyaret eden Başkan Bakıcı ziyaret ettiği esnaflarla bir süre görüşerek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Ardından cerrahi müdahalede bulunulan iki hastayı evlerinde ziyaret eden Başkan Bakıcı ‘geçmiş olsun’ ziyaretlerinde bulundu. Ev ziyaretlerinde hastalar ve hasta yakınları ile görüşen Başkan Bakıcı hastalara ‘geçmiş olsun’ diyerek acil şifalar diledi. Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalini de ziyaret eden Başkan Bakıcı burada Şoförler Odası Başkanı Ahmet Ünal, 2, 4, 6 No’lu Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, terminal esnafı ile bir araya gelerek kooperatif başkanlarına ziyaretin anısına özel olarak hazırlanmış Bozüyük Belediyesi duvar saatlerinden hediye etti. Başkan Bakıcı gerçekleştirdiği ziyaretlerde yapılan hizmetleri birebir vatandaşlarla paylaşırken, onlardan gelen talepleri de dinledi.




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