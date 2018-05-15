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15 Mayıs 2018 16:49

Başkan Bakıcı’dan hemşirelere karanfilli kutlama

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede görev yapan hemşirelerin “Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Başkan Bakıcı’dan hemşirelere karanfilli kutlama

15 Mayıs 2018 16:49


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeni ile Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette hemşireler ile görüşerek hasbihal etti. Görevleri başındaki hemşireleri servislerde ziyaret eden Başkan Bakıcı’ya Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Tuğrul Zeytin, Başhekim Yardımcısı Dr. Feza Özdemir, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Abdurrahman Ozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Eren eşlik etti. Burada mesleklerini sonsuz sabır, insan sevgisi, itina ve büyük bir fedakârlık ile yerine getiren, tüm hemşirelerin “Hemşireler Haftasını” kutlayan Başkan Bakıcı hemşirelere görevlerinde başarılar diledi. Günün anısına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yasemin Eren’e çiçek takdim eden Başkan Bakıcı, hemşirelere de karanfil hediye etti. Ziyaretin ardından hastane önünde karşılaştığı çocuklarla sohbet eden Başkan Bakıcı onlara hediyeler vererek sevindirdi.


Ayrıca Bozüyük Belediyesi personelince gün boyu ilçede hizmet veren tüm sağlık ocakları, Yeşilkent Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesi ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde görevlerinin başında olan hemşirelerin Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına Hemşireler Haftası kutlanarak karanfil edildi.




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