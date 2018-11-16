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Başkan Bakıcı'dan İl Sağlık Müdürü Keskin'e ‘hayırlı olsun' ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm.

Dr. Serkan Kadir Keskin'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'i makamında ziyaret etti. İl Müdürü Keskin ile bir süre görüşen Başkan Bakıcı, Keskin'e görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Keskin'de Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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