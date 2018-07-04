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04 Temmuz 2018 11:22

Başkan Bakıcı’dan iş yeri ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren bir iş yerini ziyaret etti.

Başkan Bakıcı’dan iş yeri ziyareti

04 Temmuz 2018 11:22


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni Mahalle Oral Sokak’ta faaliyet gösteren bir iç mimarlık ve tasarım bürosunu ziyaret ederek iş yeri sahibi Derya Poyraz ile görüştü. Poyraz ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, iş yerinin hayırlı ve uğurlu olması dileklerini ileterek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı ayrıca iş yeri sahibi Derya Poyraz’a ziyaretin anısına Bozüyük Belediyesi özel tasarımlı bir duvar saati hediye etti. İş yeri sahibi Derya Poyraz da Başkan Bakıcı’ya nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.




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