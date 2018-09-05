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05 Eylül 2018 13:53

Başkan Bakıcı’dan KİPAŞ’a ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilçede inşaatı devam eden fabrikayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bakıcı’dan KİPAŞ’a ziyaret

05 Eylül 2018 13:53


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte organize sanayi bölgesinde yapım ve kurulum çalışmaları devam eden bir fabrikayı ziyaret etti. Fabrika içerisini gezerek incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından bilgi veren Başkan Bakıcı “İlçemiz sanayisine büyük katkı sağlayacak inşaat halindeki fabrikayı ziyaret ettik. Açılış için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” dedi.


KİPAŞ Holding tarafından kâğıt sektöründe Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni yatırım olarak oluklu mukavva ve kutu fabrikası kurulacak. Son teknoloji ile donatılan fabrika atık kağıt kullanarak kağıt üretimi yaparak önemli bir işe imza atacak.




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