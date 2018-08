Başkan Bakıcı’dan Malazgirt Zaferi mesajı

yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında, Malazgirt Zaferi ile bir destanın yazıldığına dikkat çekti. Türk Milleti’nin bu coğrafyada gelip geçici olmadığını kaydeden Başkan Bakıcı, "Malazgirt Zaferi, hepimizin gurur duyduğu, şanlı Türk tarihinin Anadolu’ya taşındığı ve bu toprakların aziz milletimize vatan olmaya başladığı eşsiz bir zaferdir. Malazgirt Zaferi, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştirmiştir. Türk Milleti’nin bin yıllık kaderi olan bu topraklarda Sultan Alparslan önderliğinde bir destan yazılmıştır. Bin yıldır bastığımız yerlerde kefensiz yatan aziz şehitlerimizle, dört bir yanı ata yadigarlarıyla bezenmiş olan aziz vatanımız; sahip olduğumuz en büyük servetimiz, gelecek nesillere bırakacağımız yegane mirasımızdır. Büyük Türk milleti bu toprakları dağıtmak, parçalamak, üzerinde kanlı hesaplaşmalar yapmak için yurt tutmamıştır. Biz bu coğrafyadan gelip geçici olmadık, olmayacağız. Bu zaferle atılan Türk yurdu imzası, vurulan Türk yurdu mührü sonsuza kadar kalacaktır. Bizi bölmek, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu yok etmek isteyenler bilmelidir ki; Türk milletinin karakterinin gereği can vererek vatanlaştırdığı bu topraklar bizim vatanımızdır. Milli birliğimize yönelik her türlü terörün, her türlü ihanetin bedelini ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümünü kutlarken büyük Hakanımız Sultan Alparslan’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.