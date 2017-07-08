Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:46

Başkan Bakıcı’dan personeline piknik

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, türbin mesire yerinde düzenlenen piknik organizasyonunda belediye personeli ile bir araya geldi.

Başkan Bakıcı’dan personeline piknik

08 Temmuz 2017 12:46


Huzur veren ortamı ile Bozüyük’ün gözde piknik alanlarından biri olan Türbin mesire yerinde organize edilen pikniğe Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye personeli ve aileleri katıldı. Bozüyük Belediyesi’nce düzenli olarak yapılarak geleneksel hale getirilen personel pikniğinde tüm personelle tek tek görüşen Başkan Bakıcı onlarla sohbet etti. Personeline bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Bakıcı çalışanlarına ve ailelerine iyi eğlenceler diledi. Piknik alanındaki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakıcı’ya çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.


Personele başarılı çalışmaları için teşekkür ederek, bu tür organizasyonlarda sağlanan sıcak ve samimi ortamın kaynaşmaya vesile olduğunu, moral ve motivasyonu arttırdığını söyleyen Başkan Bakıcı, “Mesai gözetmeksizin hemşehrilerimize hizmet etmekte yoğun emek sarf eden belediye personelimiz ve aileleriyle personel pikniğimizde bir araya geldik. Güçlü Bozüyük’ü hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.


Belediye personelinin doyasıya eğlenip stres attığı piknikte belediye personeli çalışma arkadaşları ve aileleri ile birlikte güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!