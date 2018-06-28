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28 Haziran 2018 16:46

Başkan Bakıcı’dan sandık görevlilerine teşekkür yemeği

Bozüyük’te Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 24 Haziran seçimlerinde görev almış sandık görevlileri, müşahitler, bina sorumluları ve kat sorumlularına teşekkür yemeği verildi.

Başkan Bakıcı’dan sandık görevlilerine teşekkür yemeği

28 Haziran 2018 16:46


Programda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Mesut Çetin, partilerinin Türkiye’de olduğu gibi Bozüyük’te de birinci olarak zafere ulaşmıştığını belirtti. Çetin, "AK Parti Bozüyük Teşkilatı 2002 yılında girmiş olduğu ilk seçimde Bozüyük’te % 24 oy almıştır. Her seçimde oylarını arttırarak bugün birinci parti olmuş, zafere ulaşmıştır. Tabi bu seçimi aldık ,ama İlçe Başkanı olarak ben ve tüm teşkilatımız durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2019 Yerel seçimlerine bu günden hazırlıklar başlamıştır. Biz ana kademe olarak bugün itibari ile ziyaretlerimize başladık. En kısa süre içerisinde hem köylerimizi dolaşıp teşekkür edeceğiz hem ilçemizde kapı kapı dolaşıp hemşerilerimize teşekkür edeceğiz” dedi.


Ardından söz alan AK Parti İl Başkan Vekili Haşim Balcı ise elde edilen başarıdan dolayı özellikle Ramazan ayında yılmadan, usanmadan çalışan herkese teşekkür etti. Balcı, konuşmasında Marmara bölgesinde 1 Kasım seçimlerine göre oyların en yüksek seviyede çıkan ilin Bilecik olduğunu vurgulayarak "En büyük alkışı sizlere istiyorum” diye konuştu.


Programın devamında konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Rabbim yüzümüzü yine sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir seçim daha kazanmayı nasip etti. Alın terimizin karşılığını aldık. Biz AK Partimize hizmet partisi, proje partisi diyoruz. Sayın Milletvekilimiz Halil bey ile tüm Bozüyüklü vatandaşlarımızla buluştuk, ilçe başkanımızla birçok ortamda yapılan projeleri anlattık. Daha devam edenler, yapılması gerekenler, inanın anlatılacak çok projeler var. Ama seçim bir noktada farklı bir boyut aldı. Siyasetin gözünün karardığını bu seçimlerde gördük. Bizim her konuda yardımcı olmaya çalıştığımız çevreler bu seçimlerde AK Parti hesap vermesi, PKK’nın meclisteki uzantısı HDP’nin barajı aşması için çalıştılar. Bu konuda gerçekten üzüldük. Biz bu memlekete hizmet etme sevdalısıyız. Özellikle şunu söylüyorum; sizler bizleri en çok mutlu edenlersiniz. Bize destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.


Başkan Bakıcı’nın ardından söz alan Milletvekili Eldemir ise “Çok güzel bir başarı elde etmiş olduğumuz için sandıkta görev yapan arkadaşlarımızdan mahalle temsilcilerimize, ilçe kadın kolları gençlikleri ve tüm yönetimde yer alan bu işe gönül vermiş, bu işe emek veren siz değerli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Programda son olarak konuşan Milletvekili Selim Yağcı ise “Allah’a şükürler olsun bu süreç sizlerin sayesinde zafer ile geride bırakılmıştır. Bu süreçte artık vakit hizmet vakti, Ankara’da sizleri en iyi şekilde temsil etmek için canla başla çalışacağız, El ele gönül gönüle vererek teslim aldığımız bayrağı en üst seviyelere çıkarmak için çalışacağız. Bu seçimlerde en önemli unsurlardan biri ise Bilecik’te Türkiye ortalamasında bir oy almamız olmuştur. Bu vesile ile sizlere ayrıca teşekkür ediyorum” diye belirtti.


Programın son bölümünde partililer, milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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