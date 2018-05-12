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12 Mayıs 2018 16:50

Başkan Bakıcı’dan sürpriz Anneler Günü ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Anneler Günü’ne özel sürpriz ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Bakıcı’dan sürpriz Anneler Günü ziyaretleri

12 Mayıs 2018 16:50


Yeni Mahalle ve Çarşı Mahalle’de ikamet eden 4 anneyi ziyaret eden Başkan Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte annelerin elini öptü, hayır dualarını aldı. Çat kapı sürpriz ev ziyaretlerine Anneler Günü’ne özel gerçekleştirdiği ziyaretlerle devam eden Başkan Bakıcı anneler ile sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerinde annelerin hayatımızdaki önemine değinen Başkan Bakıcı “Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Peygamber Efendimizin cenneti ayaklarının altında müjdelediği eli öpülesi annelerimiz bizler sizlerden razıyız, Rabbim de sizlerden razı olsun inşallah” dedi. Ziyaret ettiği annelere çiçek takdim eden Başkan Bakıcı onlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı ömür temennisinde bulundu.




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