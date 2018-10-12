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Başkan Bakıcı'dan sürpriz esnaf ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek hem hasbihal etti hem de onların taleplerini dinledi.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte yeni sanayide faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnafları tek tek dolaşarak hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, esnaflarla görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerde amaçlarının hizmet olduğunu vurgulayan ve daha güzel ve daha nezih bir Bozüyük için çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini belirten Başkan Bakıcı, esnaflara ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Bakıcı, esnafların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.


Yeni sanayi esnafı ise hiç beklemedikleri bir anda karşılarında gördükleri Başkan Bakıcı'ya bu sürpriz ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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