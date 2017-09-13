Başkan Bakıcı’dan yangın açıklaması

Yangınla ilgili eleştirilere cevap veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Bu tür söylemler 4 gündür verilen emeğe hakarettir" dedi.

Çukurca Beldesi kırsalında, Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, arazinin sık ormanlarla kaplı olması ve sert rüzgarlar nedeniyle hızla ilerleyerek, Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla köyü yakınlarına kadar ilerledi. Yangın söndürme çalışmaları gece ve gündüz aralıksız olarak devam ederken Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve insan gücü ile çalışmalara tam destek veriyor. İlk günden itibaren yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan ve konuyu yakından takip eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Camili Yayla Köyü’ne kadar gelen yangının bugün dördüncü günü. Bozüyük Belediyesi olarak başta itfaiye personeli olmak üzere tüm acil müdahale personelimiz, araç ve ekipmanlarımızla yangın yerinde gece gündüz demeden görevdeyiz. Ayrıca belediye araçlarımıza ek olarak 16 helikopter, 40 arazöz, 20 dozer, 10 kepçe, 15 su tankeri ve itfaiye, 350’ye yakın çalışan ile yangına müdahale ediliyor. Bu kadar personel, araç ve ekipman yangının büyümemesi için, yangını çembere alıp, etrafında yollar açıp müdahale için çalışıyor. Gece saat 02.00’de dahi itfaiye araçları müdahale için yangının diplerine kadar ilerleyip müdahale ediyor. Öncelikle 3 gündür gecenin ilerleyen saatlerine kadar ekiplerin başında çalışmaları takip eden biri olarak bunca insanın emeğine saygı duyulmasını diliyorum. Maalesef dün öğle saatlerinde çıkan ve akşama kadar devam eden şiddetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Bizler görevimizin ve ekiplerimizin başındayız, belediyemizin ve devletimizin tüm imkanlarıyla bu işin de üstesinden geleceğimize inancımız tamdır” dedi.

"Bu tür söylemler 4 gündür verilen emeğe hakarettir"

Başkan Bakıcı ayrıca yangın söndürme çalışmaları ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap vererek, “Ormanlar ortak değerlerimizdir. Camili Yayla mevkiinde yaşanan orman yangını ile ilgili, ’Orası imara açılacakmış o yüzden yakılmış, orada rant varmış’ gibi söylemler bunca insanın, bunca araç ekipmanın 4 gündür verdiği emeğe hakarettir. Bunları düşünenlerin akılları rantta olduğu için orman yangınını bile ranta yorumluyorlar. Ayrıca o yangın yerini 4 gün boyunca 20 dakika ziyaret edip, bir iki kişiye sorular sorup, bir iki fotoğraf çektirip basına demeç verince yangın sönmüyor. Bu memleketin ciğerleri yanıyor orada. Dört gündür aklınız neredeydi? Ortada bir sorun varsa gelip ilgili makamlarla soruna müdahale etmeniz siyaset için değil memleket için olurdu” ifadelerini kullandı.