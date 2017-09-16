Başkan Bakıcı’dan yangın açıklaması

Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi kırsalında Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, rüzgâr ve arazinin sık ormanlar ile kaplı olması nedeni ile hızla ilerleyerek Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla Köyü yakınlarına kadar ilerlemişti. Yoğun çabalar sonunda yangın Perşembe günü kontrol altına alınabilmişti. Yangınla ilgili bilgiyi aldığı andan itibaren olay yerine intikal eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı gece ve gündüz devam eden yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılarak yakından takip etmiş ekiplerin yanında yer almıştı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından da yangın söndürme ekiplerini yalnız bırakmayan Başkan Bakıcı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte yangın bölgesindeki toplanma alanını ziyaret ederek çalışanlarla görüştü. Çalışanlara her hangi bir ihtiyaçlarının ve isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Bakıcı yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Soğutma çalışmalarının her ihtimale karşı 10 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Başkan Bakıcı “Yangın bölgesi kontrol altında. 10 gün boyunca itfaiyeler, arazözler, helikopterler, orman personeli, belediyemiz itfaiye görevlileri her ihtimale karşı soğutma işlemlerine devam edecek. Bölgedeki görevlilerimiz için, yemek çadırları, yemek, çay, meyve, çamaşır, duş kabini, seyyar tuvalet, yatak, battaniye, yastık, maske gibi ihtiyaçları karşılayarak bu zor zamanda yoğun emek sarf eden çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Rabbim emek veren herkesten razı olsun” dedi.