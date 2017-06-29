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29 Haziran 2017 16:10

Başkan Bakıcı’dan yeni başkanlara ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yapılan seçimlerin ardından Çimse-İş Sendikası İlçe Başkanlığına seçilen Osman Vedat Taylan ve güven tazeleyerek yeniden seçilen Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ünal’ı ziyaret etti.

Başkan Bakıcı’dan yeni başkanlara ziyaret

29 Haziran 2017 16:10


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yapılan Bozüyük Çimse-İş Sendikası seçimlerinin sonuncunda ilçe Başkanı seçilen Osman Vedat Taylan’ı makamında ziyaret etti. Taylan’a çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Bakıcı “yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. İşçilerimizin, emekçilerimizin hakkını hep birlikte savunacağız” dedi.


Ardından güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ünal’ı ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada Ünal ile bir süre sohbet etti. Ünal’ı tekrar başkan seçilmesi nedeni ile tebrik eden Başkan Bakıcı Başkan Ünal’a ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni çalışma dönemlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu da eşlik etti.




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