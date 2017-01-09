Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 17:40

Başkan Bakıcı’nın 1. İnönü Zaferi’nin yıldönümü mesajı

Başkan Bakıcı’nın 1. İnönü Zaferi’nin yıldönümü mesajı

09 Ocak 2017 17:40

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1. İnönü Zaferi’nin Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakıcı, “Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir adım olarak tarihe geçmesinin yanı sıra, bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin birbirine sarsılmaz bir inançla kenetlenmesine de vesile olmuştur” ifadelerini kullandı. Mesajında; 1. Dünya Savaşı’nın ardından zor günler geçiren milletin, vatanından ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceği yönündeki büyük ruhu İnönü Zaferleri’nde gösterdiğini vurgulayan Başkan Bakıcı, şöyle devam etti:
“Tarihin altın sayfalarından biri olan İnönü Zaferleri, milletin bağımsızlık ülküsünün yanında askeri gücünün de görülmesini sağladı. 1. İnönü Savaşlarında dinamik bir sevk ve idare sistemiyle düşmanın iki misli kuvvetine karşı, zayıf kuvvetlerle yoğun bir savunma yapılmış ve Yunan ordusu üç gün içinde yenilerek geri çekilmeye mecbur bırakılmıştı. 1. İnönü Zaferi TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısıdır. Bu zafer ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ve ordusunun içeride ve dışarıda itibarı yükselmiş, ordunun ve Meclis’in otoritesi artmıştır” dedi. Mesajında ayrıca İnönü Zaferlerinin, Anadolu’da başlayan Kurtuluş mücadelesine büyük bir moral ve güç kattığını da belirten Başkan Bakıcı 1.’inci İnönü Zaferi’nin yıl dönümünü kutlayarak “başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç