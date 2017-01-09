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09 Ocak 2017 17:42

Başkan Bakıcı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Bakıcı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 17:42

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “İnsanoğlunun bilgi ve öğrenme açlığı yüzyıllardır süregelen bir olgudur. Çevremizde ve dünyada olup biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşma bir ihtiyaçtır. Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden basın mensuplarımız, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır. Sürekli kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan, kamuoyu ve kamu arasında köprü kuran, kamuoyunun nabzını tutan, ülkemizin gelişen ve güçlenen demokrasisine önemli katkıları olan basınımız görevini büyük gayretler sarf ederek yerine getirmektedir. Dünyadaki gelişmelerden bizleri haberdar edebilmek adına görevlerini yerine getirirken canını bile feda etmekten çekinmeyen basın mensubu her bir arkadaşımızın, güçlü demokratik bir toplum için çabalarını sürdüren bu konuda emek veren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



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