Başkan Bakıcı'nın 19 Eylül Gaziler Günü kutlama mesajı;

Mesajında, şehitlik ve gazilik makamlarının milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlar olduğunu belirten Başkan Bakıcı,“Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ile “Mareşal Rütbesi”nin verilişinin yıl dönümünü ve ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Atalarımızın canlarıyla, kanlarıyla bize emanet ettiği güzel yurdumuzun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz ve verdirtmeyiz. Bizler, yedi düvelin en yıkıcı silahlarına karşı durup bu kutsal coğrafyayı vatan olarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Gerekirse seve seve canlarımızı vereceğiz, ama milletimizin iradesinin önüne geçmek isteyenlere aman vermeyeceğiz. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum”dedi.