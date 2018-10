Başkan Bakıcı'nın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı

Mesajında her canlının yaşama hakkının olduğunu ve bu hakların canlılar adına korunması gerektiği vurgusunu yapan Başkan Bakıcı; “Çoğu zaman hayvanlara yönelik şiddet haberleri ile karşılaşmaktayız. Bir anlık hevesle alınarak daha sonra sokaklara terk edilen, aç bırakılan, eziyet edilen hayvanların bizlerin yaşam alanlarımızı paylaştığımız canlılar olduğu ve her canlının yaşama hakkı olduğu unutulmamalıdır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız. İnsanın, hayvanın ve doğanın sonsuza dek birlikte yaşamı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ne yazık ki günümüzde insan eliyle pek çok canlı türünün nesli tükenmeye yüz tutmuş, doğal alanlar tahrip edilmiştir. En azından yaşadığımız yerlerde ki sokak hayvanlarına karşı daha vicdanlı davranır, onların da bizler gibi yeme-içme ve barınma hakkına sahip olduğunu unutmaz, bir kap mama ve suyu çok görmezsek inanın her şey daha güzel olacak. Bozüyük Belediyesi olarak bizler de parklarımıza kedi evleri yaparak, mama ve su kapları yerleştirerek can dostlarımızın yanında oluyor, onlara destek veriyoruz. Ayrıca bizim inancımız gereği hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Bu vesile ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününün minik dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.