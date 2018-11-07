Başkan Bakıcı'nın Ankara çıkartması

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Ankara'da ilk olarak beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç ile birlikte Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i ziyaret etti. Burada Genel Müdür Bilgin ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, çalışmalar hakkında bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda “Güçlü Bozüyük için hep birlikte çalışıyoruz” diyen Başkan Bakıcı, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e ilçeye vermiş olduğu destekler için teşekkür etti.

Başkan Bakıcı ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Petrolleri Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığında görevli Gürkan Soylu'yu ziyaret etti. Aynı zamanda Bilecikli olan Gürkan Soylu ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı Soylu'ya memleketinden getirdiği selamları iletti. Ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ı ziyaret eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler burada da çeşitli konularda görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Burada hatır kahvesi de yudumlayan Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Poyraz'a işlerinde kolaylıklar dileyerek oradan ayrıldı.

Ankara temasları kapsamında son olarak AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yı makamında ziyaret eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çeşitli konularda yapılan istişarelerin ardından Başkan Bakıcı ziyaret ile ilgili bir açıklama yaparak “AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'yı Gazi Meclisimizde ziyaret ederek ilçemiz yatırımları ile ilgili istişarelerimizi tamamladık. Vekilimize ilçemiz sorunlarının çözümünde göstermiş olduğu gayret için teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü Bozüyük için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.