Başkan Bakıcı’nın Ankara ziyaretleri

ve 26. dönem Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Han Bilgin’i ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Ankara’da ilk olarak beraberindeki Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ile birlikte Milletvekili Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. Burada yapılan görüşmenin sonunda Başkan Bakıcı, Eldemir’e görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak plaket takdim etti. Başkan Bakıcı ve beraberindekiler daha sonra Müşavir Eldemir ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Bozüyük ve Dodurga’da yapılacak çalışmaların görüşüldüğü ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı, Bakan Kurum’a göstermiş olduğu ilgi nedeni ile teşekkür etti. Bakan Kurum’a görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Bakıcı plaket takdiminde bulundu.

Ankara programının sonunda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Han Bilgin’i ziyaret eden Başkan Bakıcı Mehmet Han Bilgin’e plaket takdim ederek destekleri için Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e ve Bozüyük adına yaptığı her talebi karşılayan Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Han Bilgin’e teşekkür etti.