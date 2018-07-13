Başkan Bakıcı’nın “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

Başkan Bakıcı mesajında, "15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain saldırı karşısında kendilerini tanklara, uçaklara, helikopterlere ve ateş kusan silahlara siper eden, iradesini zorbalara teslim etmeyen milletimiz tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Milletimizin birlik ve beraberliğine kastetmiş, bir kısım vatan hainlerinin hazırlamış olduğu meşum planın bir aşaması olan, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmayı hedefleyen 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü, tarih boyunca bağımsız yaşamış ve bundan sonra da bağımsız yaşayacak olan aziz milletimizin tankların önüne yatarak canlarını ortaya koyduğu destansı direnişi ve vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte başarısızlığa uğratılmıştır. Milletimiz; vatanına, demokrasisine, devletine sahip çıkarak bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine en güzel cevabı vermiş ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykırmıştır. 15 Temmuz 2016 günü; bir dönemin acı, ancak şanlı bir hatırası olarak Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir. Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir" ifadelerine yer verdi.