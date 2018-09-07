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07 Eylül 2018 12:13

Başkan Bakıcı’nın Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu yıl 737’ncisi gerçekleştirilecek olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakıcı’nın Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı

07 Eylül 2018 12:13


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında, Ertuğrul Gazi’nin hoşgörü ve adalet üzerine bir yönetim anlayışı kurduğunu belirtti. Ertuğrul Gazi’nin öğütleri ile yol gösterdiğine değinen Başkan Bakıcı, "Türk tarihi, ilkeli ve barışçı kimlikleriyle adından yüzyıllar boyu söz edilen, pek çok devlet adamının başarılarıyla doludur. Kurulan ilk Türk devletinden bugüne kadar Türk ulusuna önderlik eden bu devlet adamları, yol göstericimiz ve gurur kaynağımız olmuşlardır. Milletimizin yetiştirdiği büyük devlet adamlarından Ertuğrul Gazi, hoşgörü ve adalet üzerine kurduğu yönetim anlayışıyla Söğüt’e yerleşen küçük bir beylikten üç kıtaya yayılan ve dünya tarihine damga vuran büyük bir imparatorluğun kuruluşuna uzanan süreçte önemli rol oynamış köklü tarihimizin simge kişiliklerinden biridir. Ertuğrul Gazi’nin Anadolu topraklarındaki Türk egemenliğinin esasını teşkil eden hoşgörü ve barışa dayalı devlet anlayışı, çeşitli din, dil ve ırktan olan tüm toplumların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlamış, ilkeleri ve yönetim anlayışıyla dünya tarihindeki en büyük imparatorluklardan olan Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır. Ertuğrul Gazi’nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların yolundan yürüyen yöneticiler, Osmanlı Devleti’nde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir idare düzeninin hâkim kılınmasını sağlamışlardır. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ecdadımızın mirası en kıymetli değerlerimizin ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan, geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsüdür. Bu düşüncelerle Ertuğrul Gazi’nin manevi şahsında birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.




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