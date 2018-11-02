Başkan Bakıcı'nın esnaf buluşmasında yemek duası minik Gökçe'den

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte 4 Eylül Mahalle esnaflarından Murat ve Gürkan Taşkın'ın daveti üzerine dükkanlarındaki kahvaltı sofrasına konuk oldu. Nazik davet için teşekkür eden Başkan Bakıcı; "Bozüyük'te faaliyet gösteren siz değerli esnafımız ile her fırsatta bir araya gelerek, sizlerin taleplerinizi dinlemek ve bunlara çareler üretmek belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Esnafımızın sorunları ve talepleri bizler için çok önemlidir. Burada sizlerle birlikte buluştuğumuz kahvaltı sofrası, bizlerin keyifle sohbet ettiği bir platformdur. Sizlerden gelen talepleri birinci ağızdan öğrenmek son derece faydalı olacaktır" dedi.

Bakıcı, çevredeki esnaflarında katıldığı kahvaltı sofrasındaki yemek duasını da minik Gökçe Taşkın yaptırdı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve sıcak bir ortamda yapılan kahvaltının ardından Çanakkale'de vatani görevini tamamlayan Miraç Taşkın beraberinde getirdiği şehitlik toprağını Başkan Bakıcı'ya hediye etti.

Bu anlamlı hediyenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı, sıcak ve samimi bir ortamdaki kahvaltı sofralarını kendileri ile paylaşan esnafa teşekkür ederek, Bozüyük'ü geleceğe hazırlamak ve güzelleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.