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02 Aralık 2017 15:18

Başkan Bakıcı’nın esnaf ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye iş hanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Başkan Bakıcı’nın esnaf ziyareti

02 Aralık 2017 15:18


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih BakıcI ilçe merkezinde bulunan Belediye İş Hanı’ndaki çeşitli kollarda faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. Esnaflarla görüşerek hasbihal eden Başkan Bakıcı esnaflara hayırlı ve bol kazanç diledi. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte iş hanının tüm katlarını tek tek gezen Başkan Bakıcı ayrıca Günyarıklılar Derneği’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Bakıcı’nın esnaf ziyaretlerinin son durağı ise Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker oldu. Eski Bakan Bahattin Şeker’i iş yerinde ziyaret eden Başkan BakıcI burada hatır kahvesini yudumlayarak bir süre sohbet etti. Çeşitli konularda yapılan keyifli bir sohbetin ardından Başkan Bakıcı eski Bakan Bahattin Şeker’e nazik daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek oradan ayrıldı.




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