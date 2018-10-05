Başkan Bakıcı'nın ev ziyaretleri sürüyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Yediler Mahallesi'nde devam etti. Başkan Bakıcı, AK Parti Kadın Kolları Yediler Mahalle Teşkilatı tarafından organize edilen ziyaretlerde ilk olarak Fatma-Mustafa Özkan çiftini ziyaret etti. Rahatsızlığı nedeni ile tedavisi süren Fatma Özkan'a geçmiş olsun diyen Başkan Bakıcı, ardından Gülsüm Bayram'ı ziyaret etti. Burada ev sahibi ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı'nın bir sonraki durağı Ayla ve Süleyman Özdemirel çifti oldu. Hac vazifesini yerine getirerek yurda dönen Hacı Süleyman Özdemirel'e, “Allah kabul etsin ve tüm isteyenlere nasip etsin” diyen Başkan Bakıcı, daha sonra Mehmet Damar'ı evinde ziyaret etti. Burada da ev sahibi ile bir süre sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Bakıcı, rahatsızlığı nedeni ile tedavisi devam eden Ayşen Kurt'u evinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı daha sonra yine Yediler Mahallesi sakinlerinden Zeynep Kaynar'ı evinde ziyaret etti. Başkan Bakıcı, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seramik baskılı portresini hediye eden Kaynar'a, “Çalıştığı fabrikada seramiğin üzerine Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini dijital baskı uygulayan ve yaklaşık bir yıldır bizlere hediye etmek için fırsat bekleyen Zeynep Hanım'a bu güzel jesti için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bakıcı ev ziyaretlerinde çocukları da ihmal etmedi. Ziyaret ettiği evlerde bulunan çocukları çeşitli hediyeler vererek sevindiren Başkan Bakıcı, esnaflara da ‘hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç' temennisinde bulundu.