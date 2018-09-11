Başkan Bakıcı'nın Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakıcı mesajında, "Muharrem ayı hicri yıl başımızdır ve bu günler Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan, Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa ve İsrail oğullarının da Firavun'un zulmünden kurtulduğu günlerdir. Müslümanlar için bir milat olan Hicret; Allah'a ve onun kutlu elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Muharrem ayı ayrıca paylaşmanın, şükretmenin, nasıl az bir nimetle çok nimetlere sahip olmanın yani bereketin adı olan Aşure Gününün ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Bu vesile ile Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.