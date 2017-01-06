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06 Ocak 2017 17:45

Başkan Bakıcı’nın kar temizleme ekiplerine baklava ikramı

Başkan Bakıcı’nın kar temizleme ekiplerine baklava ikramı

06 Ocak 2017 17:45

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kar temizleme ve tahliye çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışan personele baklava ikram etti.
Yapılan açıklamaya göre Başkan Bakıcı, çalışanlara kolaylıklar dileyerek beraberinde getirdiği baklavaları ikram etti, daha sonra belediye personeli ile birlikte bir kıraathaneye giderek çay içti. Kıraathanede mahalle sakinleri ile de görüşen Başkan Bakıcı, vatandaşın taleplerini ve isteklerini dikkatlice dinleyip gerekli notlar aldı. Yoğun çalışma programına rağmen çalışmalar ve çalışanları ile yakından ilgilenen Başkan Bakıcı çevredeki vatandaşlar tarafından bu konuda tebrik edilirken yaptığı açıklamada; “Cuma gece saatlerinde yoğun olarak başlaması beklenen kar yağışı öncesinde hava koşullarının Bozüyük’te yaşamı olumsuz etkilememesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hemşehrilerimin hayatını kolaylaştırmak için her mahalle ve her sokakta çalışmalarımız yoğun olarak devam edecek” dedi.



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