Başkan Bakıcı’nın Kurban Bayramı mesajı

Mesajında milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Bayramlarımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerine sahne olan en özel günlerdir. Bayramlar; sevginin, şefkatin, vefanın ve merhametin zirveye ulaştığı günlerdir" dedi.

Böylesine özel günlerde asıl önemli olanın yardımlaşmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Bakıcı şunları kaydetti:

"Kurban bayramı Allah’a adanan ve Allah adına kesilen kurbanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldığı, dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı kutlu bir zaman dilimidir. Bu kurban bayramında da, her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız."

Bayramın barışa vesile olmasını dileyen Başkan Bakıcı, "Ayrıca son günlerde ABD’nin ülkemize karşı sürdürdüğü ekonomik saldırı ve yaptırımlarına karşı milletimizin sergilediği birlik ve beraberlik ortamının Kurban Bayramı vesilesiyle daha da pekiştirileceğine inanıyorum. Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve tüm İslam alemi için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, Müslüman coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını ve bütün din kardeşlerimizin bayram sevincini doyasıya yaşayabilmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.