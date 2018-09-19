Başkan Bakıcı'nın kurum görüşmeleri

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kurum ve dernek görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından her hafta düzenlenen kurum ve dernek görüşmeleri günü yine yoğun bir ziyaretçi gündemiyle gerçekleşti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın kurum görüşmeleri günündeki ilk konuğu 4 Eylül Mahalle muhtarı adayı Zerrin Kaya oldu. Makamdaki görüşmede kendilerini ağırladıkları için teşekkür eden Kaya ve beraberindekiler Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler. Kurum görüşmelerindeki bir diğer konuk ise Beşir Derneği yöneticileri Recep Özocak ile beraberindekiler oldu. Karşılıklı yapılan istişarenin ardından Başkan Bakıcı, okul servislerinde çocuk güvenliği üzerine Mustafa Bayrak ile istişarede bulunurken, servis taşımacılığında önceliğin çocukların güvenliği olduğunu belirtti. Başkan Fatih Bakıcı, diğer görüşmelerinde ise Avcılar Kulübü Başkanı Nurettin Oydu ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe genelindeki kurum ve dernekler ile istişarelerin ve bir araya gelmelerin program dahilinde devam edeceğini belirtirken, konuklar kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.