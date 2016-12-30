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30 Aralık 2016 15:12

Başkan Bakıcı’nın Mekke’nin Fethi yıl dönümü mesajı

Başkan Bakıcı’nın Mekke’nin Fethi yıl dönümü mesajı

30 Aralık 2016 15:12

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 1 Ocak Mekke’nin fethinin yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, İslamiyet’in yayılmasında bir dönüm noktası niteliğinde olan bu fethin, her açıdan örnek alınacak bir olay olduğunu belirtti.
Mesajında “Kan dökülmeden gerçekleştirilen bu fetih merhamet ve adaletin zirve noktası, karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesidir” diyen Başkan Bakıcı “Miladi yılın başlangıcı olan 1 Ocak aynı zamanda Mekke’nin Fethi’nin de yıldönümüdür. Bu fetih; dinlerini sadece Allah’a adayan ve Allah’a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Efendimiz ve ashabına Allah’ın en büyük lütfüdür. Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün tarihi değişmiş, insanlık içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuşmuştur. İslam tarihinin altın sayfalarından biri olan Mekke’nin Fethi bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları dersi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam’a açmıştır. Başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulması için tıpkı Mekke’nin fethinde olduğu gibi gönüllerin fethine ihtiyaç vardır. İnsanlık ancak bu fethin ruhuyla kan ve gözyaşından kurtulabilir. Bu duygu ve düşüncelerle fethin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



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